Alexandra di Hannover vola in Giappone sempre più innamorata

Una romantica vacanza di coppia in. Da sola, con lo storico fidanzato, a godersi un viaggio che sa di continue scoperte.di, figlia più piccola di Carolina di Monaco, èta in Oriente per trascorrere diversi giorni in compagnia di Ben, suo compagno da 8 anni. E, da lì, aggiorna i fan sui social.die Ben: una storia d’amore lunga 8 annidivive, ormai da otto anni, la perfetta storia d’amore. È dal 2018, infatti, che la principessa – l’unica tra i suoi fratelli ad avere tale titolo in quanto nata dalla relazione di Carolina di Monaco e il principe Ernst August di– fa coppia con Ben-Sylvester Strautmann, giovane tedesco proveniente da una ricca e solida famiglia di banchieri.