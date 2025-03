Quotidiano.net - Alex Britti, ecco il concerto evento a Roma

‘Gelido’, ‘Solo una volta’, ‘Mi piaci’, ‘Oggi sono io’: questi quattro brani diventati cult ed entrati di diritto nella storia del pop degli ultimi trent’anni. Anzi dell’It.Pop’, come il titolo del disco che ha lanciatofacendolo conoscere non soltanto come il grande chitarrista che è, ma anche come cantautore. E che cantautore, a giudicare anche dai brani come ‘7000 Caffè’, ‘La vasca’, ‘Una su 1.000.000’, ‘Sono contento’ e ‘Piove’ che sono arrivati dopo. Questi e altri successi saranno proposti dae gli ospiti che lo accompagneranno sul palco nella datadel 22 giugno alle Terme di Caracalla a. Non uncelebrativo, ma una vera festa della musica. Il live prende infatti il nome di ‘Feat.Pop’ proprio per richiamare i due concetti: il titolo del disco del 1998 e la presenza di tanti amici die del pubblico sul palcono.