Alessandra Todde esplode pure il caso Oss La denuncia di FdI | Chi ha assunto il centrosinistra

Sue la giunta dinella Regione Sardegna non c'è solo la spada di Damocle delle irregolarità nella rendicontazione delle spese in campagna elettorale. Mentre la sentenza della Corte dei Conti sulla "regolarità" delle spese di tutti i partiti fa festeggiare anzitempo il Movimento 5 Stelle, con Fratelli d'Italia che sottolinea come nulla cambi in realtà riguardo alla contestazione originale (l'assenza di un mandatario, la mancanza di un conto dedicato su cui far confluire spese e entrate e le anomalie amministrative), si apre oggi la questione sanità. Sempre Fratelli d'Italia punta il dito contro la governatrice grillina: "La giunta regionale gestisce i fondi in modo inappropriato, privilegiando una fascia specifica di operatori socio-sanitari sardi, e aggravando la precarietà nel settore.