Ilveggente.it - Alcaraz, invasione da incubo: è successo di nuovo

Leggi su Ilveggente.it

Carlos, uno dei suoi timori più grandi si è avverato: quello che è accaduto dia Indian Wells ha davvero dell’incredibile.Non si sbilancia mai, quando gli si chiede se l’opportunità di salire al primo posto del ranking mondiale sia concreta o meno. Carlospreferisce andarci con i piedi di piombo, senza bruciare le tappe. Come a dire che ben venga se avverrà quello che, per ovvie ragioni, sogna ad occhi aperti, ma che ora come ora preferisce godersi il cammino verso la vetta ed evitare di pensare troppo alla meta.da: èdi(AnsaFoto) – Ilveggente.itAlla stampa ha detto, quindi, che se ne riparlerà, eventualmente, tra due settimane. Giusto il tempo, praticamente, di organizzare l’assalto al numero 1 e di accumulare qualche altro punto utile in ottica sorpasso a Jannik Sinner.