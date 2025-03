Iodonna.it - Al Museo della Scienza e Tecnologia lo storico manufatto del 1938

Milano, 11 mar. (askanews) – IlNazionaleLeonardo Da Vinci di Milano presenta “In Scena”, un nuovo allestimento che racconta il rapporto tra teatro, musica e tecnica attraverso undel Teatro alla Scala: un modulo originale del palcoscenico a ponti mobili che, da sabato 15 marzo diventa parte integrante del percorso espositivo del. Leggi anche › Teatro in carcere: al Beccaria va in scena Alice Augmented “È molto Milano – ha detto ad askanews il direttore generale del, Fiorenzo Galli – perché c’è la Scala, c’è il nostroche è un pezzo importantenostra città, c’è la tecnica, la, la capacità artigiana, industriale, artistica insieme e c’è il mettere vicini gli straordinari artisti che su questo palco hanno recitato e i grandi tecnici, a partire da Franco Malgrande, che è il direttore di allestimenti sceniciScala, che da tanti decenni lavora con degli operai e dei tecnici di straordinario valore per dare a noi quelle emozioni che certo derivano dagli artisti, ma è anche la tecnica di palcoscenico che riesce a tenere la Scala ai massimi livelli mondiali”.