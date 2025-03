361magazine.com - Al Grande Fratello arriva una soffiata dall’esterno: cosa hanno rivelato

Leggi su 361magazine.com

, in Casaunaad un personaggio:accadrà nelle prossime ore?, il reality show volge quasi al termine. La data della finale si avvicina sempre di più ed Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì 31 marzo eleggerà tramite il televoto il vincitore di questa nuova e tanto lunga edizione. I concorrentivarcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia lo scorso 16 settembre e per il momento solo tre inquilini sono riusciti a conquistarsi un posto in finale e sono: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.Leggi anche Giulia Salemi ammalia i fan: il backstage del prossimo progettoUn personaggio della Casa viene avvisato del caso esterno: la reazioneNelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano hache dal confessionale un personaggio della Casa ha ricevuto una