Al golf bologna. De Vito Piscicelli si conferma al top. Trionfo di Pallotti

Sabato scorso il sole ha accompagnato iisti che hanno raggiunto ilprendendo parte al Trofeo Patch Europe. Maurizio dehato l’ottimo momento di forma e un ritrovato feeling sui green imponendosi grazie a un giro in 74 colpi, due solamente oltre il par, impreziosito da 34 colpi nelle nove buche di rientro. In prima categoria Gianni(33) ha preceduto Matteo Mazzoli e Marco Franceschini, appaiati a 31 punti. In seconda Massimo Morselli (34) ha avuto la meglio su Luca Sandrolini (30) e Fabio Colli (29) mentre in terza Paolo Aiello (36) ha superato agevolmente Domenico Faraco (32) e Barbara Rabbi (30). Premi speciali a Grazia Collina (30) e Alessandro Turrini (30) rispettivamente migliori lady e senior. Il giorno seguente i giocatori si sono affrontati nella tappa del circuito Itinera Voucher & Travel Tuscany Taste, gara giocata con formula Louisiana a coppie.