Al Bayern Monaco sono terrorizzati dagli Inzaghi, traumatizzati da "Superpippo" (Süddeutsche)

Si avvicina la sfida di Champions tra l’Inter die ile i tedeschi fanno pretattica. Il quotidiano tedescoparagona Simonea suo fratello Filippo, ribadendo quanto – da calciatori, perché da allenatori non c’è storia – Simone sia stato nell’ombra di suo fratello Filippo, definito addirittura dal quotidiano tedesco come uno dei goleador più sfacciati del calcio mondiale quando egli era ancora in attività. Poi un elogio alla sua Inter, che propone un calcio dominante.Il piccoloè sempre stato nell’ombra di, suo fratello (Suddeutsche)Di seguito quanto si legge sul quotidiano tedesco:“Simoneha un soprannome facilmente memorizzabile; in Italia, nel corso degli anni, è rimasto “no”, il piccolo. Ciò che è accaduto in passato risuona ancora: per tutta la sua carriera da giocatore, Simone, 48 anni, è stato nell’ombra del fratello Filippo, 51 anni, noto come “”, probabilmente il più sfacciato e spietato goleador del calcio mondiale, che a metà degli anni 2000 era una specie di terrore impersonato del