Bergamonews.it - Ahi Cuadrado: l’infortunio richiede tre settimane di stop, salta Atalanta-Inter

Leggi su Bergamonews.it

Zingonia. Juansarà costretto a guardaredalla tribuna del Gewiss Stadium anziché essere protagonista in campo:rimediato contro la Juventus domenica sera e che lo ha costretto a uscire dal campo all’vallo lo terrà fermo per circa tre.Il colombiano aveva accusato un risentimento alla coscia destra. Gli esami strumentali svolti in settimana hanno riscontrato la presenza di una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro.Un infortunio ‘familiare’ per, che a dicembre prima della Supercoppa era stato fermato dallo stesso identico problema: allora era rimasto ai box una ventina di giorni,ndo gare molto importanti come quelle contro l’in Supercoppa e contro Juve e Napoli in campionato.La sfortuna ci vede bene, verrebbe da dire, visto che un risentimento al flessore a inizio dicembre lo aveva fermato per Milan e Real Madrid.