Rompipallone.it - “Agnelli torna subito”: colpo di scena in casa Juve, l’annuncio arriva all’improvviso

Sono giorni turbolenti questi ultimi in: èto anche un annuncio su Andreadopo le tante indiscrezioni delle ultime ore.Lantus continua ad attirare l’attenzione su di sé, stavolta per le ultime indiscrezioni che stanno riguardando la società. Si è fatta sentire con insistenza, nel corso dell’intera giornata, la notizia secondo la quale Andreastarebbe studiando un piano per riacquistare la Vecchia Signora.ndo di fatto presidente. Ecco a tal proposito cos’altro è emerso e perché i tifosi sono rimasti spiazzati.La notizia di un possibile ritorno di Andrea, tifoso ed ex presidente, alla guida dellantus ha ovviamente mandato in visibilio il popolo bianconero che vede una mancanza di presenza societaria forte alle spalle della squadra. La situazione che si sta vivendo non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi e l’ansia per come potrà finire la stagione sta crescendo sempre di più.