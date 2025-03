Calciomercato.it - Agnelli torna alla Juventus: la posizione UFFICIALE di Exor

Andreadi nuovo, cosa filtra dall’interno disul possibile ribaltone ai vertici del club bianconeroNelle scorse ore è circolata la voce di un possibile ritorno di Andreaguida della, scatenando inevitabilmente le reazioni dei tifosi bianconeri.Juve, ladi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)La ‘Vecchia Signora’ sta vivendo un periodo molto complicato a livello di risultati e i rumors sull’ex presidente rischiano di creare ulteriori turbolenzeContinassa., al termine della squalifica per le note vicende sul caso plusvalenze, sarebbe pronto clamorosamente a rire in sella rilevando le quote da parte del cugino John Elkann, principale azionista di.La holding che controlla la, però, nella giornata di oggi attraverso una nota ha smentito seccamente un ribaltone societario e un eventuale disimpegno dal club torinese: “Queste voci non hanno alcun riscontro fattuale“, fanno prontamente sapere dall’ufficio stampa di