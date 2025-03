Ilgiorno.it - Aggressioni ai sanitari, nel 2024 in Lombardia 5.690 casi. La ricetta della Regione: “Pulsanti negli ospedali e body cam agli operatori”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 12 marzo 2025 – Nelsi sono verificati, solo in, 5.690 episodi die violenze contro gli. Il 17,7% in più rispetto al 2023, quando erano stati 4.836. I dati sono stati forniti, dall’assessore al Welfare diGuido Bertolaso, in oconeGiornata nazionale contro la violenza sugli. Quella dellea medici e infermieri è una "situazione che purtroppo continua a interessare anche il nostro sistemao regionale. Con l'assessore alla Sicurezza Romano La Russa siamo sempre impegnati a limitare la violenza verso ie chi lavora nel comparto, mettendo in piedi interventi finalizzati a tutelare al meglio nostro personale". L’aumento segnalato da Bertolaso è influenzato anche da "una sensibilità verso queste tematiche che è accresciuta, stiamo sensibilizzando il personale a denunciare".