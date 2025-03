Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni agli operatori. Aumentano i casi in Romagna: "Una psicologa al Pronto soccorso"

Tanteverbali ma in alcunianche violenze fisiche. Peggiora il clima delle relazioni tra gli utenti dei servizi sanitari e gli. Nel 2024 insi sono registrate in totale 517, delle quali 126 con una componente fisica e 45 che si sono trasformate in veri e propri infortuni. Il luogo più rischioso è il, seguito dalle aree che si occupano della salute mentale. Il fenomeno è in costante aumento: nel 2023 lesi erano fermate a quota 493. "La percentuale maggiore di segnalazioni – dice Francesca Gnudi, responsabile del servizio di Prevenzione e protezione dell’Ausl – si riferisce adda parte di caregiver, utenti o pazienti non per questioni legate alla patologia, ma per i tempi di attesa lunghi. L’altra quota di infortuni invece capita generalmente in relazione a pazienti con condizioni di agitazione psicomotoria.