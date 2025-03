Bergamonews.it - Aggressione in stazione, spunta un coltello: 29enne ferito con un fendente al petto

Nuova operazione dei carabinieri ina Bergamo nella sera di venerdì 7 marzo. L’obiettivo è sempre lo stesso: contrastare degrado e criminalità.Il servizio, svolto da tre squadre coordinate dalladi Bergamo Bassa con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e del Comando provinciale, ha portato al controllo di 24 persone. A fine serata il bilancio parla di tre denunce, cinque allontanamenti e un arresto in flagranza di reato.I militari sono intervenuti anche nellaAutolinee per sedare una violenta lite tra due uomini, unoriginario della Guinea e un 37enne marocchino, entrambi irregolari in Italia e senza fissa dimora. Il diverbio, avvenuto apparentemente per futili motivi, è sfociato in un’con un: il 37enne ha colpito il guineano con un violento fendente al petto.