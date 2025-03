Lanazione.it - Aggredisce una volontaria del 118 intervenuta per soccorrerlo: arrestato

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 12 marzo 2025 - Interviene pere, in cambio, viene aggredita. Per questo, un 40enne senegalese è statodalla polizia di Stato di Firenze con l'accusa di lesioni personali nei confronti di unadel 118. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti nel pomeriggio di martedì 11 marzo, il personale sanitario si era recato in piazza Indipendenza per soccorrere il senegalese in difficoltà a causa, verosimilmente, dell'assunzione eccessiva di bevande alcoliche. Adoperandosi per prestare le prime cure mediche, l'operatrice sanitaria, 27enne, sarebbe stata colpita da diversi pugni sferrati dall'uomo in corrispondenza degli arti superiori. Trasportata alla più vicina struttura ospedaliera, la donna è stata dimessa con 5 giorni di prognosi per le lesioni riportate.