Digital-news.it - AGCOM e Intelligenza Artificiale: nuove sfide per tutela diritto autore e regolamentazione audiovisivo

“Siamo in prima linea per garantire un ecosistema digitale sicuro ed equo, affrontando leposte dall’AI nei settori di competenza dell’: dalla protezione dei minori alladeld’, dallo sviluppo sostenibile dei mercati alla luce del principio pluralistico alla protezione della correttezza e della completezza dell’informazione”.È quanto ha dichiarato il Presidente di, Giacomo Lasorella, in occasione del convegno “Tra tutele e innovazione. L’nella corsa all’”, organizzato oggi a Roma dall’Autorità presso lo spazio Esperienza Europa “David Sassoli”, messo a disposizione dal Parlamento europeo. L’evento è stato l’occasione per discutere l’impatto trasformativo dell’sui processi di produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti audiovisivi.