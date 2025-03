Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Camilla travolta dagli insulti sui titoli di coda: "13 anni d'amore finiti così"

"Volete andare alla Regione Fortunata?". "Io me ne voglio andare e basta."., concorrente della Sardegna, gela Stefano De Martino e tutti gli spettatori di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. Quelli in studio e quelli a casa, che commentano in tempo reale la puntata di mercoledì sera su X. La partita della bella sarda, accompagnata in studio dal compagno, era partita benissimo ma si è trasformata in fretta in un calvario, con tutti i rossi "bruciati". Alla fine, rischia di doversi portare a casa un piatto di seadas tradizionali (cotte male, anche loro "bruciate", secondo molti commentatori) e alla coppia non resta che provare il tutto per tutto alla Regione Fortunata. Ma nel frattempo gli appassionati hanno già dato sui social il loro verdetto inappellabile.bocciata.