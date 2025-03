Zonawrestling.net - AEW: Collision diviso in due notti, esperimento in arrivo su TNT

Nel corso degli anni, il fitto calendario sportivo di TNT ha spesso portato alla riprogrammazione o alla cancellazione di alcuni episodi di AEW, a causa della priorità data ad altri eventi. Tuttavia, l’emittente sta per sperimentare un nuovo formato con All Elite Wrestling: l’episodio di “AEW” del 22 marzo andrà in onda in due parti, distribuite su due giorni consecutivi.Dave Meltzer ha analizzato questodurante una recente puntata di “Wrestling Observer Radio“, spiegando che lo show verrà trasmesso in due segmenti di un’ora il 22 e il 23 marzo, immediatamente dopo il torneo di basket NCAA. Secondo Meltzer, questa scelta potrebbe offrire ad AEW un importante traino a livello di ascolti.“L’orario stimato di inizio, che potrebbe slittare più avanti ma difficilmente anticiparsi, è fissato per le 23:00 Eastern e le 20:00 Pacific, poiché andrà in onda sul regolare.