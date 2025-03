Adesso il Bayern ai quarti | le date e dove si giocherà l’andata

Leggi su Ilnerazzurro.it

Monaco Inter. Missione compiuta per l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo il 2-0 ottenuto ala Rotterdam ha completato l’opera al ritorno contro il Feyenoord, conquistando il pass per idi finale di Champions League. Ad attenderla ora ci sarà ilMonaco, che ha eliminato il Bayer Leverkusen.Monaco Inter: leCome stabilito dal sorteggio del 21 febbraio a Nyon, l’Interil primo round deiin trasferta, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, l’8 o il 9 aprile (orario da definire). Il ritorno si disputerà invece a San Siro il 15 o il 16 aprile,i nerazzurri ospiteranno la squadra di Vincent Kompany guidata in attacco da Harry Kane.Chi incontrerà in semifinaleChi avrà la meglio tra Inter eaffronterà in semifinale (andata 29/30 aprile, ritorno 6/7 maggio) la vincente della sfida tra Barcellona e la qualificata tra Lille e Borussia Dortmund, con i francesi e i tedeschi fermi sull’1-1 dopo il primo atto.