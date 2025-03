Addio Old Trafford il Manchester United presenta il nuovo stadio avveniristico da 100mila posti | costerà due miliardi di sterline

Leggi su Open.online

Sarà ila costruire il più grandedi calcio al mondo. Ad annunciarlo è Sir Jim Ratcliffe, comproprietario dei Red Devils, che ha alzato il sipario sulprogetto a cui sta lavorando la società britannica. Nei prossimi cinque anni, locostruirà unimpianto, dal costo di oltre duedi(2,3di euro), in grado di accoglierespettatori. Ilè destinato a sostituire l’Old, la storica “casa” dove i Red Devils giocano da oltre un secolo. Per la precisione, dal 1910.Ilprogetto delloLa decisione del club inglese è arrivata dopo un lungo processo di consultazione sulla possibilità di ammodernare loesistente o costruirne unoin un’area non distante dalla sede attuale.