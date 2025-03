Ilrestodelcarlino.it - Addio al dottor Antonio Adversi. Fu il pioniere dei dentisti a Pesaro

Se n’è andato in punta di piedi. Eppure ha lasciato un’impronta marcata nell’odontoiatria di. Se n’è andato in punta di piedi, proprio come compariva alle spalle dei pazienti, nella poltrona del suo studio, all’inizio di ogni sedutaca., 93 anni, nativo di Piandimeleto ma legatissimo a Macerata Feltria, era ormai pesarese nel cuore e nella cura per coloro che si erano seduti alla sua poltrona. E’ stato undel mestiere in città, coltivandolo fino a oggi, con cura e dedizione totale. Ieri mattina è venuto a mancare e la notizia ha lasciato un vuoto tra coloro che erano passati per le sue mani e la sua manualità: intere generazioni e famiglie, per non parlare di centinaia di bambini che la prima carie se la sono vista togliere dal viso austero ma rassicurante del ’’.