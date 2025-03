Abruzzo24ore.tv - Addio a Monsignor Francesco Cuccarese: lutto nella Chiesa e nella comunità abruzzese

Pescara - Si è spento all’età di 89 anni l’ex arcivescovo di Pescara-Penne, figura carismatica che ha lasciato un segno indelebilediocesi. Lacattolicapiange la scomparsa di, ex arcivescovo di Pescara-Penne, spentosi all’età di 89 anni. La notizia ha scosso il mondo ecclesiastico e i fedeli, che lo ricordano come un pastore instancabile, capace di unire e guidare con saggezza la sua diocesi. Nato nel 1935 a Napoli,ha dedicato tutta la sua vita alla, ricoprendo ruoli di grande responsabilità. Ordinato sacerdote nel 1960, ha poi ricoperto incarichi di rilievo fino a essere nominato arcivescovo di Pescara-Penne nel 1990, guidando la diocesi per oltre 12 anni. Durante il suo ministero, ha promosso iniziative di solidarietà, sostenuto l’evangelizzazione e avviato progetti per il rinnovamento pastorale.