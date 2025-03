Lanazione.it - Addetto al campionario per una ditta tessile

Leggi su Lanazione.it

1 CAMPIONARISTA Un’impresadi Prato sta cercando unal. La persona selezionata gestirà gli ordini occupandosi di controllo qualità tessuti, taglio, preparazione cartelle colore, preparazione dei documenti di trasporto e degli imballi per la spedizione dei campioni. Richiesto diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza pregressa nella mansione in aziende tessili. Orario full time, offresi contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida:B (Rif.:PO-248497)