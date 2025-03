Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 12 marzo: Gennaro Ruotolo ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

12edQuattordici annate con il Grifone. Nel 2014 Simone Arveda lo inserì tra i cento rossoblù di sempre in una classifica stilata per il Guerin Sportivo. C’era anche ‘quella’ notte ad Anfield. Non poteva mancare nel docufilm ‘Genoa comunque e ovunque’. Il 122000metteva a segno l‘ultima rete con la casacca del ‘Vecchio Balordo’.Nel giorno dell’esordio in Serie A di Enzo Maresca. Quel dì coincise inoltre con l’ottantacinquesimo anniversario dalla nascita di Teresio Traversa, giocatore del club più antico d’Italia nella stagione 1945-’46. In precedenza aveva indossato le maglie di Pro Vercelli, Fiorentina, Milano e Livorno. Festeggiamezzo secolo Edgaras Jankauskas, vincitore di vari titoli con il Porto (seppur da comprimario).