Panorama.it - Aboubakar Soumahoro sorpreso da Striscia la Notizia in auto senza assicurazione

Leggi su Panorama.it

A volte la politica regala scene che neanche il miglior sceneggiatore di una commedia avrebbe saputo immaginare. È il caso dell’onorevole, beccato dalle telecamere dilamentre sfreccia per le strade di Roma con un’dall’scaduta. Un dettaglio trascurabile? Non proprio, dato che il codice della strada lo considera una violazione piuttosto seria.Tutto è iniziato con una segnalazione: il deputato, a quanto pare, era solito recarsi a Palazzo Montecitorio a bordo della suapersonale, che – piccolo particolare – risultavacopertura assicurativa dal 14 febbraio. Così il solerte Moreno Morello, inviato di, ha deciso di fargli una sorpresa fuori dal parcheggio della Camera dei Deputati per metterlo al corrente della svista.