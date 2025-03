Laspunta.it - “ABC una azienda fuori controllo” La posizione della Ciolfi (5Stelle) “Anche l’amministrazione in confusione”

Leggi su Laspunta.it

“Un’al punto chei sindacati si sono esposti chiedendo le dimissioni dei responsabili“. Di fronte al nuovo grido d’allarme lanciato dai lavoratori di ABC attraverso l’UGL PSA, il capogruppo del M5S Maria Graziainterviene ancora una volta sulla gestione del servizio rifiuti e dell’speciale rivolgendosi direttamente alla sindaca Celentano: “Prenda in mano la situazione per capire se ci sono margini per raddrizzare la barra. Viceversa, si faccia un passo indietro per dare alla città di Latina il buon governo che merita“.“Lo stato confusionale del– continua– è tale da aver prodotto errori negli avvisi di pagamento dell’acconto alla Tari sull’app Io. I problemi tecnici sembrano risolti, ma hanno obbligato a ritirare gli avvisi inviati ai cittadini.