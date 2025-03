Bergamonews.it - A4 Milano-Brescia: annullata per maltempo la chiusura del tratto Dalmine-Bergamo verso Brescia

Leggi su Bergamonews.it

. In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4è stataladelcompreso tra, che era prevista dalle 22 di questa sera, mercoledì 12, alle 5 di giovedì 13 marzo.Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni.