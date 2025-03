Universalmovies.it - A Working Man | Il nuovo trailer italiano del film con Jason Statam

Warner Bros. Italia ha condiviso in rete ieri ildi AMan, ilaction movie conStatham.La nuova pellicola action con il graniticoStatham nasce dall’ennesima collaborazione proficua tra Amazon MGM Studios (da poco co-proprietaria del franchise James Bond) e Warner Bros. Essa porta in scena un action thriller come piace ai tanti appassionati di genere, tra tematiche sociali difficili (in questo caso rapimento minori) e vendette eroiche a colpi di proiettili (e non solo), il tutto sotto la regia dello specialista David Ayer. A proposito, nota a margine non da poco: la sceneggiatura è co-scritta da Sylvester Stallone.AMan approderà nelle nostre sale a partire dal 10 aprile 2025.Statham torna nell’adrenalinico thriller d’azione di Amazon MGM Studios, “AMan“.