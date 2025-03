Ilrestodelcarlino.it - A spasso in spiaggia con i cani da adottare: "Venite a vederli al canile comunale"

Domenica alcuni volontari dell’Enpa hanno condotto aquattroospiti delle. Isono di razza pointer e fanno parte di un gruppo di dieci animali sequestati nel 2023 perché maltrattati. In questo periodo quattro hanno trovato un nuovo padrone capace di amarli e rispettarli, i restanti, tutti giovani e di sesso maschile, sono ancora presso ille in attesa di essere adottati. Iin questione sono particolarmente docili e affettuosi. Vivrebbero bene in famiglia. La passeggiata si è svolta presso la diga foranea sud e nelladi Marina di Ravenna. Così l’Enpa: "Ci spiace evidenziare che ille sia poco frequentato dalle persone che intendonoun cane e quindi l’iniziativa se non altro ha reso possibile dare visibilità ai soggetti in questione".