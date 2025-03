Metropolitanmagazine.it - A settembre Grande Fratello All Stars? Un’edizione con i gieffini più iconici

In questi anni in molti hanno chiesto sui social una sorta diAllconpiùdel noto reality di Canale 5 e forse arriverà davvero. Stando a quello che ha rivelato in anteprima Davide Maggio, Mediaset avrebbe intenzione di celebrare il 25esimo anniversario del programma conGold. In realtà inAllnon sarebbe una novità, l’hanno già fatto negli Stati Uniti con il Big Brother, in Spagna con il Gran Hermano e con Supervivientes. Inoltre è abbastanza facile pescare nei cast di 25 edizioni per trovare personaggio che hanno ancora tanto da dare in un reality.Tra i primi volti che sarebbe bello rivedere in quella casa ci sono: Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Maicol Berti, Federica Lepanto, Aida Nizar, Margherita Zanatta, Guendalina Canessa, Floriana Secondi, Patrizia Griffini, Federica Rosatelli, ma anche tanti volti che hanno partecipato ai vari GF Vip.