Ilgiorno.it - A San Martino Siccomario torna il Villaggio delle uova. Con una novità: la pista di pattinaggio

Inaugurazione sui pattini per la quarta edizione delPura Vida Farm, il parco di oltre 35mila metri quadrati alle porte di Pavia, a Sanche accoglie adulti, bambini e i propri animali domestici. Appuntamento sabato 15 e domenica 16 marzo dalle 10,30 alle 18,30 con Sweet Skating, il tema scelto per celebrare il primo dei sette week-end. Il, nasce da una tradizione americana che precede la Pasqua valorizzando l’come simbolo della nascita, come alimento e come tradizionale uovo pasquale. In programma le attrazioni, l’Isola dei Marshmallows, trattorini a pedali, trattorini elettrici, i pedalò per navigare la Lanca, gli animali della fattoria passando per i bumper boat, canotti elettrici per giocare all’autoscontro sull’acqua, laboratori creativi, il parco gonfiabili dove saltare e giocare anche se fuori piove; il labirinto; il toro meccanico, il Corn hole e i giochi medievali.