A San Giovanni evento teatrale a fini benefici

Arezzo, 123 marzo 2025 – Domani alle 21,15 al cinema teatro Masaccio di Sanandrà in scena la commedia originale, inedita e comica dell’associazione Paro Paro. Lo spettacolo è a cura del Lions club Valdarno Host con il patrocinio del Comune. Il ricavato sarà devoluto alla Misericordia Si tratta della parodia originale e inedita "Terrrore, una commedia da paura". Lo spettacolo, scritto da Elena Grifoni e Gabriele Grigioni, due giovani soci dell'associazione Paro Paro, è una storia intrigante e divertente che mescola risate e suspense in un racconto di mistero e surreale follia. “Siamo lieti di ospitare a San– ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – questo spettacolo originale e divertente. Da una parte, c'è la promozione della cultura attraverso uno spettacolo dal vivo, e con una giovane associazione di recente fondazione che, dal 2019, organizza anche spettacoli condi solidarietà, mettendosi a disposizione della comunità e fungendo da fucina per giovani e giovanissimi interessati a impegnarsi nel mondo dello spettacolo (gli autori di questo spettacolo sono due giovanissimi)”.