Universalmovies.it - A Quiet Place 3 è in sviluppo, parola di Brad Fuller

Leggi su Universalmovies.it

3, il diretto sequel del secondo capitolo di questo franchise horror, è in fase di, ad affermarlo in una recente intervista il produttorenella quale, inoltre, rende noti anche i motivi del ritardo produttivo.ha chiarito, tra l’altro, che A: Giorno 1(qui la recensione) non è A3, queste le sue paole:“Quindi, ‘Day One’ non è ‘A3’, giusto per essere chiari. ‘A3’, stiamo iniziando a metterlo insieme proprio ora.”.Il produttore ha continuato, quindi, nell’illustrare il motivo per il quale il terzo capitolo è ancora in fase di:“Sai, quando abbiamo fatto il primo, John Krasinski non aveva molto da fare. Era appena uscito da ‘The Office’ e voleva fare il regista, adesso è così richiesto, ed è difficile averlo.