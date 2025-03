Foggiatoday.it - A processo per tentata rapina, perizia antropomorfica scagiona Antonio e Raffaele Miucci: assolti

Leggi su Foggiatoday.it

con formula piena, "per non aver commesso il fatto",, 23enni di Monte Sant'Angelo accusati dellaaggravata in danno dell'attività commerciale 'Deterpiù' di Manfredonia.Lo ha stabilito, con sentenza emessa il 6 marzo, la Prima Sezione Penale del.