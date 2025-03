Ilfoglio.it - A Nord di Thule

Leggi su Ilfoglio.it

"Adi" di Knud Rasmussen – un esploratore danese-groenlandese è protagonista di sette spedizioni scientifiche negli sconfinati territori dell’Artico, dal 1912 fino 1933 e fonda insieme a Peter Freuchen una stazione commerciale – è ormai un classico dell’esplorazione artica. Vissuta in quel giro d’anni in cui tutto sembra coraggioso, anche solo pensare questo tutto. L’autore lo sa e ce lo sbatte in faccia da subito: “Perché tutti i viaggi del mondo esistono solo per chi il viaggio lo compie, agli altri rimane solo la povertà che possono dare le parole”. Il grande esploratore novecentesco sembra così invitare ad accontentarci del diario della sua avventura che è un documento etnografico diventato negli anni prezioso anche se talvolta – lo precisa una nota linguistica ma s’intuisce nella curatela – la correttezza politica ha consigliato dei piccoli emendamenti o edulcoranti del testo che riflette l’epoca storica in cui è stato scritto.