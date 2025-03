Anteprima24.it - A Nocera Inferiore (SA) un convegno sulla sicurezza urbana e integrata a cura di NSC, SIAP, SIAF e SIAMO Esercito

Tempo di lettura: 2 minuti“Da ordine epubblica a”: è il titolo delin programma lunedì 17 marzo a partire dalle 9:30 in via Giacomo Matteotti 19, nella Sala Polifunzionale del Comune di, in provincia di Salerno.L’iniziativa è stata organizzata dalla Segreteria regionale della Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri, insieme al(Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), al(Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri) e al(Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato) dell’.Al centro dell’incontro, moderato dalla giornalista Aurora Torre di Telenuova, il tema dellaattraverso un approccio olistico che mira a coinvolgere diversi attori e istituzioni, per affrontare le sfide nei territori in modo coordinato ed efficace.