Bergamonews.it - A Mozzo si presenta il programma per la costruzione della Comunità Energetica Rinnovabile

Leggi su Bergamonews.it

“Un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili”. Così l’amministrazione comunale didefinisce la nuova(Cer). Il sindaco e la giunta vogliono dimostrare allail proprio impegno per la sostenibilità, sia ambientale che economica e invitano i cittadini ad un incontro esplicativo: venerdì 21 marzo alle 21, nell’Auditoriumni, si terrà una serata dizione del progetto di Fondazione Sinergia Cer.L’amministrazione vuole rendersi protagonista del processo di transizionenel proprio territorio attraverso la creazione di una Cer, un modello di inclusione e collaborazione sociale, nonché un’opportunità per ridurre i costi delle forniture energetiche per chi vi aderisce.