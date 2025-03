Ilnapolista.it - A Monaco c’è un pub che questa estate boicotterà il Mondiale per club della Fifa (Sueddeutsche)

Lo “Stadion an der Schleißheimerstraße” è un pub piuttosto interessante. Lalo descrive come “un pub unico, pieno di cimeli del calcio, è aperto dall’ottobre 2006 e trasmette le partite di calcio su cinque schermi sei giorni alla settimana“. Insomma, l’evoluzione tedesca di un certo livello del bar sport. Instoria tedesca, c’è di mezzo anche ilper.Poco prima di Natale però la brutta notizia. “Arriva la posta dall’ufficio amministrativo distrettuale, la fine era imminente“. Era una segnalazione per aver “superato i limiti di rumore consentiti“. Come se il pub avesse ricevuto una segnalazione per disturboquiete. Nella lettera si citava la necessita di “limitare i rumori entro le 22:00”. Praticamente “la condanna a morte per un locale dove si guardano le partite di calcio, dove alle 22 iniziano i secondi tempoChampions League,Coppa di Germania e le partite internazionali“.