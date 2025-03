A lei piacciono anche le donne Grande Fratello l’outing di Zeudi sull’altra concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Novità inaspettata ala non molto dalla fine del programma, prevista per lunedì 31 marzo.ha infatti deciso di fare un outing nei confronti di un’altra, svelando chea questa gieffinale. Ha quindi rivelato che questa protagonista del reality sarebbe bisessuale proprio come l’ex Miss Italia.Una dichiarazione che nessuno si aspettava di ascoltare, ma che è arrivata improvvisa davanti alle telecamere del. Quest’altra, stando al racconto di, le avrebbe confidato di essere bisessuale. Ma sono subito esplose le polemiche alla luce di queste affermazioni della Di Palma, che avrebbe potuto evitare di divulgare così la notizia.Leggi: “Una notizia che devo dare”., la bomba choc dopo la crisi tra Helena e Javierdichiara che un’altraè bisessualeDurante una conversazione nei pressi della piscina delsi è rivolta verso Chiara e ha detto che Mariavittoria avrebbe avuto attrazione per lein passato: “Mariavittoria una volta mi ha detto ‘io non nego che ho avuto dell’interessenei confronti delle’.