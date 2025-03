Lanazione.it - A Firenze arriva il Cabaret Paris a sostegno dei piccoli malati di tumore

, 12 marzo 2025 -, Amazing Show and Burlesque è il nuovo evento firmato dalla Fondazione Ant che porta ale magiche atmosfere parigine per sostenere il progetto Bimbi in Ant. L’evento si terrà venerdì 21 marzo alle 19,30 al Teatro Cartiere Carrara a, che per l’occasione sarà arredato in stilecon lampadari di cristalli per far rivivere ai partecipanti le atmosfere della Belle Époque. La serata, presentata da Stefano Baragli, celebre anchorman e grande amico di Ant, vedrà un programma molto intrigante, curato dei minimi dettagli dalla responsabile Grandi Eventi Ant Cristina Casamassimi, per gli oltre 350 partecipanti pieno di musica, ballo e bellissime performaces dei molti artisti presenti. Si parte alle 19,30 con l'animazione musicale di Lucille DJ, con i brani più cool del momento alternati ai grandi successi del passato, per proseguire alle 21 con il dinner show.