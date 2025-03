Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist seconda prova discesa La Thuile, programma, streaming

Dopo la cancellazione delladi ieri, nuovo tentativo a La, sperando nella clemenza del metro. Purtroppo le previsioni non sono ancora buone e c’è davvero il fortissimo rischio che anche ladipossa venire cancellata. In questo modo, se non ci fossero stravolgimenti del calendario di gare, laprevista domani verrebbe cancellata.Sicuramente una situazione che coinvolge da molto vicino Federica Brignone. La valdostana corre in casa e ha attualmente 322 punti di vantaggio in classifica generale su Lara Gut-Behrami. Chiaramente la cancellazione avvicinerebbe ancora di più Brignone la coppa e la lascerebbe anche al comando della classifica diprima di quella delle finali di Sun Valley.La speranza anche di Brignone è quella di poter correre davanti ai propri tifosi e di vincere la Coppa gareggiando e nel modo più spettacolare possibile davanti ad una cornice di pubblico che è pronto a festeggiare insieme alla loro beniamina.