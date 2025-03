Casertanews.it - A Caserta e provincia siti culturali aperti per le giornate Fai

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano, per la 33esima edizione, leFai di primavera, evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese, organizzato dal Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano Ets. Saranno 750 i luoghi, in 400 città italiane, visitabili, a contributo libero.