Ilcampoonline.it - A Carpi il premio Eloge 2025 per il buon governo

Leggi su Ilcampoonline.it

Il sindaco di, Riccardo Righi, ha annunciato sui propri canali social che la città ha ricevuto il prestigiosoItalia, un riconoscimento europeo per il.Ilè stato assegnato da AICCRE, l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni, accreditata al Consiglio d’Europa, e rappresenta la “etichetta europea di eccellenza nella governance”, valutando aspetti fondamentali come trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione pubblica.Il sindaco ha sottolineato come amministrare una città non significhi solo ricevere premi, ma affrontare problemi concreti, ascoltare i cittadini e trovare soluzioni. Il riconoscimento non viene visto come un punto di arrivo, ma come un segnale che l’amministrazione sta procedendo nella giusta direzione.