Ilfattoquotidiano.it - “A 81 anni mia figlia riempie le mie giornate. Penso che la gente non sappia davvero cosa significhi essere un buon padre”: Robert De Niro rimbalza le critiche

Il tema di chi diventa genitore in età anziana è assai dibattuto. C’è chi dice che non esiste età per accudire un bimbo o una bambina, c’è chi invece sottolinea come sia alto il rischio che il pargolo diventi orfano in tenera età. Di tutto questo assolutamente non importa aDeche, alla veneranda età di 81, èdella piccola Gia di un anno.Durante la sua intervista al “The Scott Mills Breakfast Show” di BBC Radio 2, l’attore ha ammesso di non guardare più tanti film come faceva prima perché è impegnato a guardare la televisione con la sua bambina: “Non guardo più tanti film come dovrei”.E ancora: “Cerco di farlo quando riesco perché voglioaggiornato. Ma ormai mi sintonizzo sugli eventi, sulle notizie. E le guardo con la mia bimba Lei è fan di ‘The Wiggles’ e ‘Ms.