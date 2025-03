Agi.it - A 40 anni dalla morte di Sergio Cosmai, il direttore del carcere che sfidò i boss e pagò con la vita

Leggi su Agi.it

AGI - C'era un adesivo sulla sua Fiat 500 gialla. Un simbolo piccolo, eppure enorme: un fucile spezzato da una pedata, emblema degli obiettori di coscienza. "Gliel'avevo regalato io”, racconta Tiziana Palazzo, "perché rappresentava perfettamente ciò in cui credeva: la non violenza, la giustizia, la legalità". Comincia così, a 40sua, il racconto che fa all'Agi la moglie dideldi Cosenza, assassinato il 12 marzo del 1985. Morì il giorno successivo: aveva 36, lasciò una moglie, una figlia di tre, Rossella, e un altro bambino in arrivo. La 'ndrangheta decise che doveva morire perché con il suo lavoro aveva spezzato equilibri scomodi, aveva negato aii privilegi che consideravano dovuti. Aveva fatto quello che era giusto fare. Ma non era solo la mafia a condannarlo: fu la solitudine istituzionale, il vuoto attorno a lui, a renderlo un bersaglio ancora più facile.