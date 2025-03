Bergamonews.it - “99 da battere”, la bergamasca Matilde Carioli uscita nella semifinale

Lada “99 da”, il game show in onda in prima serata il lunedì su RaiDue. La sua partecipazione al programma è terminatapenultima puntata, la, il 10 marzo, concludendo un percorso ricco di emozioni ed esperienze.È arrivata a un passo dalla finale, che verrà trasmessa il 17 marzo alle 21.20 sempre sulla seconda rete della tv pubblica. A incidere è stato un pizzico di sfortuna, perché ha perso l’ultima sfida per un soffio: ha duellato con un’altra concorrente con cui, partecipando al programma, ha stretto una bella amicizia. In questa manche dovevano lanciare vestiti e accessori su un attaccapanni e l’altra concorrente ne ha appesi un numero maggiore.Nel corso della puntata, attraverso un video, si è presentata spiegando di avere 18 anni e un fratello gemello, Leonardo, di essersi diplomata l’anno scorso negli Stati Uniti e di aver studiato un anno in America.