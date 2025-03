Quotidiano.net - 8Pari, la startup che produce vino al gusto di riscatto sociale

Roma, 12 marzo 2025 – Produrre vini di qualità grazie a progetti che prevedono l’inserimento lavorativo di persone fragili: è la mission della, nata – non a caso – nel territorio delle Langhe, Roero e Monferrato, Patrimonio mondiale Unesco, laddove si producono alcuni tra i più celebri vini italiani. Assieme ad altre 10 realtà innovative dell’agrifood, tutte italiane,partecipa al primo programma di accelerazione promosso da LaGemma Venture Srl, società che intende dar vita a un polo di investimento e sviluppo dell’innovazione nel Cuneese. Il fondatore di, Alessandro Milanesio, vanta una lunga esperienza nel terzo settore, specialmente nell’ambito della nota cooperativaProgetto Emmaus. “Unbuono, pulito e giusto” "Per anni mi sono occupato di inserimento lavorativo di persone fragili (con disabilità, disturbi di salute mentale, rifugiati, persone uscite dal mondo del lavoro e che non riuscivano a riaccedervi) – ricorda Milanesio –.