80 anni Franco Battiato esce la nuova biografia Sacre Sinfonie

: Tutta la storia” di Fabio Zuffanti è la più completadi, pubblicata in occasione del 80°versario della nascita del musicista siciliano. In uscita il 12 marzo per Il Castello, nella collana Chinaski Edizioni, il volume di quasi 500 pagine ripercorre la vita e le opere di, dalla sua nascita fino agli ultimi giorni nel 2021.“: Tutta la storia”, LaCompleta di: Tutta la storia” di Fabio Zuffanti è la più recente e dettagliatadedicata a, un artista che ha segnato in modo indelebile la musica italiana e internazionale. Questo volume, pubblicato da Il Castello nella collana Chinaski Edizioni, debutta nel mese in cui il musicista siciliano avrebbe compiuto 80, precisamente il 12 marzo 2023.