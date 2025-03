Gamberorosso.it - 65 miliardi di euro e 250mila posti di lavoro: la Germania punta sul business delle proteine alternative

Leggi su Gamberorosso.it

Un recente studio della società di consulenza Systemiq, elaborato in collaborazione con il Good Food Institute, ha esaminato come le fonti proteicheinpotrebbero promuovere la crescita economica e aprire nuove opportunità commerciali. Lo studio “A Taste of Tomorrow” mostra, in una prospettiva di lungo periodo che arriva fino al 2045, quantidisostenibili potrebbero essere creati in questo settore in crescita, quale impatto potrebbe avere un approvvigionamento proteico diversificato sulla protezione del clima e dell'ambiente e quali misure sono necessarie per posizionare lacome leader dell'innovazione in questo settore. Si tratta del primo studio che misura il potenziale degli alimenti a base vegetale, fermentati e coltivati inin termini di aspetti economici, ambientali e sociali.