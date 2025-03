Puntomagazine.it - 5 match di Serie A che hanno cambiato la storia del calcio

Analizziamo 5 partite diA chelasciato il segno nelladelmodernoLastatistica diA, attraversa le imprese più ardue dei club nel palinsesto delle scommesse sportive e ci sono alcuniche per un motivo o per un altro,rappresentato un punto di svolta per la stagione ma anche un semplice vanto per la tifoseria.Derby di Roma, derby d’Italia, ogni quota dei bookmaker è strettamente collegata alle prestazioni delle due squadre, ma nei casi diparticolarmente utili in chiave salvezza, scudetto o nei derby, il gap può anche annullarsi, in favore dello spettacolo espresso in campo e dell’improbabilità dell’esito finale. Ecco 5diA cheladelper i gol segnati e risultato finale.Il derby vinto dalla Roma per 5 – 1 nel 2002Non c’èitaliano senza il derby della Capitale, unche per le tifovale una stagione intera, tanto che conta maggiormente rispetto a scudetti o coppe: e non stiamo scherzando.